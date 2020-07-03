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Son dakika: Bakan Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Libya'da... | Video

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Giriş: 03.07.2020 15:17
Güncelleme:03.07.2020 15:54
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a gitti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a ulaştı.

Akar ve Orgeneral Güler'in ziyareti dolayısıyla Mitiga Havaalanı'nda askeri tören düzenlendi.

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Abdullah en-Nemruş, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif, Deniz Kuvvetleri Komutanı Abdulhakim Abuhalia ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ve diğer Türk ve Libyalı yetkililerce karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı.

Törenin ardından Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığına gitti.



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