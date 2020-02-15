Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın başkenti Münih’te Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, "Suriye ve İdlib'deki durum S-400 anlaşmasını etkilemez." açıklamasında bulundu.