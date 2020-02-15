15 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
15.02.2020

Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın başkenti Münih’te Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, "Suriye ve İdlib'deki durum S-400 anlaşmasını etkilemez." açıklamasında bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Türkiye ile Rusya arasında kritik temas!
Türkiye ile Rusya arasında kritik temas!
Türk konvoyunu görünce böyle haykırdı!
Türk konvoyunu görünce böyle haykırdı!
Kuyruğun sonu yok! Geri döndüler...
Kuyruğun sonu yok! Geri döndüler...
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten FOX TV'de flaş CHP-FETÖ itirafı
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten FOX TV'de flaş CHP-FETÖ itirafı
İmran Han: Erdoğan burada seçimi kazanabilir
İmran Han: Erdoğan burada seçimi kazanabilir
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kaza ile ilgili önemli gelişme
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kaza ile ilgili önemli gelişme
CHP il kongresinde yumruklar konuştu
CHP il kongresinde yumruklar konuştu
Cumhurbaşkanı Oktay’dan “Kapalı Maraş” açıklaması!
Cumhurbaşkanı Oktay’dan “Kapalı Maraş” açıklaması!
Mege projeye sıkı takip!
Mege projeye sıkı takip!
CHP'nin Yeşim Meltem Şişli yalanı!
CHP'nin Yeşim Meltem Şişli yalanı!
Bakan Çavuşoğlu: Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak
Bakan Çavuşoğlu: Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak
Özgür Özel'e yüzlerce tazminat davası açılsın
"Özgür Özel'e yüzlerce tazminat davası açılsın"
Daha Fazla Video Göster