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15.02.2020
Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın başkenti Münih’te Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, "Suriye ve İdlib'deki durum S-400 anlaşmasını etkilemez." açıklamasında bulundu.
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