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15.02.2020

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak | Video

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Münih'te gerçekleştirilen 56. Münih Güvenlik Konferansı öncesinde açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak. Rejim askerlerimizi hedef alıyor. Müsamaha göstermemiz mümkün değil." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih'te gerçekleştirilen 56. Münih Güvenlik Konferansı'nın yapılacağı binaya geldi.

Bakan Çavuşoğlu konferans öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Kararlılığımızı zaten Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. Biz istiyoruz ki Rusya ile birlikte yaptığımız ve yapacağımız görüşmelerle, diplomasi yoluyla bunu başaralım. Ama eğer bu mümkün olmazsa gerekli tedbirleri alacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek. Rejim sadece masum insanları hedef almakla kalmıyor, bizim sahadaki gözlem noktalarımızdaki askerlerimizi de hedef alıyor. Bizim buna müsamaha göstermemiz mümkün değil.

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