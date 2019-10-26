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26.10.2019

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Trump'ın derin gırtlağı... |Video

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezine gelerek mesaisine başladı. Bahçeli, basına mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, ABD Başkanı Trump'ın Başkan Erdoğan'a yazdığı küstah mektubu grup toplantısında Meclis kürsüsünden okumasına sert tepki gösterdi. Bahçeli Kılıçdaroğlu için "Ne vatan sevgisi ne de sorumlu ve sağ duyulu siyaset anlayışıyla kesinlikle bağdaşmamaktadır. Trump'ın Türkiye'deki derin gırtlağıdır. Emperyalizmin densiz ve defolu tercümanlığını yaptır." dedi.

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