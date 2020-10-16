Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'de yaptığı açıklama "İstikamet her taraf" ifadelerini kullanarak "İşgal edilmiş toprakların her karışı bizim için azizdir.Şuşa’nın özel bir yeri var. Şuşa’yı işgalden kurtarmazsak işimizi yarım yapmış oluruz" şeklinde konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'de yaptığı açıklama "İstikamet her taraf" ifadelerini kullanarak "İşgal edilmiş toprakların her karışı bizim için azizdir.Şuşa'nın özel bir yeri var. Şuşa'yı işgalden kurtarmazsak işimizi yarım yapmış oluruz" şeklinde konuştu.