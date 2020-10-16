16 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'de: İstikamet her taraf! Şuşa’nın özel bir yeri var

Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'de: İstikamet her taraf! Şuşa’nın özel bir yeri var

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2020 16:54
Güncelleme:16.10.2020 16:58
Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'de yaptığı açıklama "İstikamet her taraf" ifadelerini kullanarak "İşgal edilmiş toprakların her karışı bizim için azizdir.Şuşa’nın özel bir yeri var. Şuşa’yı işgalden kurtarmazsak işimizi yarım yapmış oluruz" şeklinde konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'de yaptığı açıklama "İstikamet her taraf" ifadelerini kullanarak "İşgal edilmiş toprakların her karışı bizim için azizdir.Şuşa'nın özel bir yeri var. Şuşa'yı işgalden kurtarmazsak işimizi yarım yapmış oluruz" şeklinde konuştu.

Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyevden A Haberde flaş açıklamalar- ÖZEL RÖPORTAJ SON DAKİKA: AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV'DEN A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR- ÖZEL RÖPORTAJ

İstikamet her taraf
"İstikamet her taraf"
Ermenistan silahları nasıl aldı?
Ermenistan silahları nasıl aldı?
Ermenistan kayıplarını gizliyor
"Ermenistan kayıplarını gizliyor"
Gürcistan üzerinden silah gönderiliyor
"Gürcistan üzerinden silah gönderiliyor"
Ateşkes Ermenistan'ın bir taktiğidir
Ateşkes Ermenistan'ın bir taktiğidir
Biz bunu 1. Karabağ savaşında da gördük
"Biz bunu 1. Karabağ savaşında da gördük"
İlham Aliyev A Haber’de
İlham Aliyev A Haber’de
Rauf Denktaş A Haber'e konuştu
Rauf Denktaş A Haber'e konuştu
Yeni İstihdam Paketi TBMM'de!
Yeni İstihdam Paketi TBMM'de!
Anayasa Mahkemesi darbe yapabilir mi?
Anayasa Mahkemesi darbe yapabilir mi?
S-400 hava savunma sistemi füzesi Sinop’ta test edildi!
S-400 hava savunma sistemi füzesi Sinop’ta test edildi!
A Haber doğalgaz rezervini ilk kez görüntüledi
A Haber doğalgaz rezervini ilk kez görüntüledi
Daha Fazla Video Göster