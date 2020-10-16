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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'de flaş açıklamalar: Gürcistan üzerinden Ermenistan'a silah gönderiliyor

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Giriş: 16.10.2020 16:32
Güncelleme:16.10.2020 16:36
Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'de flaş açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Gürcistan üzerinden silah gönderiliyor. Sivil uçaklarla aynı zamanda kargo uçaklarıyla. Rusya’dan silahlar Ermenistan’a gidiyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'de flaş açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Gürcistan üzerinden silah gönderiliyor. Sivil uçaklarla aynı zamanda kargo uçaklarıyla. Rusya'dan silahlar Ermenistan'a gidiyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyevden A Haberde flaş açıklamalar- ÖZEL RÖPORTAJ SON DAKİKA: AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV'DEN A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR- ÖZEL RÖPORTAJ

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