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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'de flaş açıklamalar: Gürcistan üzerinden Ermenistan'a silah gönderiliyor
Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'de flaş açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Gürcistan üzerinden silah gönderiliyor. Sivil uçaklarla aynı zamanda kargo uçaklarıyla. Rusya’dan silahlar Ermenistan’a gidiyor" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'de flaş açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Gürcistan üzerinden silah gönderiliyor. Sivil uçaklarla aynı zamanda kargo uçaklarıyla. Rusya'dan silahlar Ermenistan'a gidiyor" ifadelerini kullandı.