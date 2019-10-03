Son dakika: AYM'den Sırrı Süreyya Önder ile ilgili tartışmalı karar |Video

Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) Sırrı Süreyya Önder ile ilgili tartışmalı karar... Anayasa Mahkemesi, eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında tartışmalı bir karara imza attı. AYM, bir toplantıda yaptığı açıklamalar nedeniyle terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan mahkum edilen eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. Kararla ilgili Hukukçu Yasin Şamlı A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu.