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24.10.2019

Son dakika: Askeri araç kaza yaptı, yaralılar var! İlk görüntüler

Son dakika haberi... Van'da askeri aracın kaza yapması sonucu çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van-Erciş karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Erciş yönünden Van istikametine gelmekte olan midibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı kaza yaptı. Kazada araçta bulunan çok sayıda asker yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

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