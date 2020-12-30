Son dakika haberi… Beklenen 3 milyon doz Çin aşısı Sinovac 10 saatlik bir yolculukla Türkiye'ye geldi. 1,5 milyon insan aşılanacak. 47 milyon doz aşı daha gelecek. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Aşılama takvimi nasıl olacak? İlk aşı kimlere uygulanacak ve aşılama nerelerde yapılacak? Kim nasıl aşılanacak? Aşı yaptırmak zorunlu olacak mı? Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber canlı yayınında merak edilen koronavirüs aşısı sorularını yanıtladı.

Son dakika haberi… Beklenen 3 milyon doz Çin aşısı Sinovac 10 saatlik bir yolculukla Türkiye'ye geldi. 1,5 milyon insan aşılanacak. 47 milyon doz aşı daha gelecek. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Aşılama takvimi nasıl olacak? İlk aşı kimlere uygulanacak ve aşılama nerelerde yapılacak? Kim nasıl aşılanacak? Aşı yaptırmak zorunlu olacak mı? Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber canlı yayınında merak edilen koronavirüs aşısı sorularını yanıtladı.