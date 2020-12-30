Aşılama takvimi nasıl olacak? Aşı yaptırmak zorunlu mu? Uzman isim A Haber canlı yayınında yanıtladı
Son dakika haberi... Beklenen 3 milyon doz Çin aşısı Sinovac 10 saatlik bir yolculukla Türkiye'ye geldi. 1,5 milyon insan aşılanacak. 47 milyon doz aşı daha gelecek. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Aşılama takvimi nasıl olacak? İlk aşı kimlere uygulanacak ve aşılama nerelerde yapılacak? Kim nasıl aşılanacak? Aşı yaptırmak zorunlu olacak mı? Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber canlı yayınında merak edilen koronavirüs aşısı sorularını yanıtladı.
Beklenen 3 milyon doz Çin aşısı Sinovac 10 saatlik bir yolculukla Türkiye'ye geldi. 1,5 milyon insan aşılanacak. 47 milyon doz aşı daha gelecek. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Aşılama takvimi nasıl olacak? İlk aşı kimlere uygulanacak ve aşılama nerelerde yapılacak? Kim nasıl aşılanacak? Aşı yaptırmak zorunlu olacak mı? Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber canlı yayınında merak edilen koronavirüs aşısı sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
YENİ BİR AŞAMADAYIZ
Mücadelede artık yeni bir aşamadayız. Hasta sayımızda vaka sayımızda son 1 ay içerisinde ciddi bir azalma söz konusu oldu. Bu süreci hep birlikte inanarak devletimize güvenerek, sağlık çalışanlarımıza güvenerek geçirmek durumundayız ki daha ileride daha güzel günlerde bir arada olalım.
AŞIYLA BİRLİKTE TAM BİR İVME OLACAK
Koronavirüsle mücadelede hali hazırda en önemli işin fiziksel mesafe, maske ve hijyen bileşenlerini de unutmamamız gerekiyor. Ama aşının da buna eklenmesiyle beraber deyim yerindeyse tam bir ivme söz konusu olacak koronavirüs mücadelesinde ve hızlı bir şekilde ülkemizdeki koronavirüs vakalarının hastaların az görülmesiyle daha ileriye doğru bir yol alacağız.
VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI
Bu süreçten sonra vatandaşlarımız sıra kendilerine geldiği zaman hangi aşı varsa mevcutta o sırada devlet tarafından sunulan onu uygulayarak ilerlediği taktirde inşallah kısa sürede daha iyi noktalara geleceğimiz söylemek mümkün şu aşamada baktığınızda.
AŞILAMA TAKVİMİ NASIL OLACAK?
6 aylık sürede toplumumuzun aşılanacağını düşünüyorum.
AŞI YAPTIRMAK ZORUNLU MU OLACAK?
Türkiye'de aşılama zorunlu değil. Ama vatandaşlarımızın aşıya inanması güvenmesi bizim koronavirüs mücadelemize çok fayda sağlayacak.
"AŞI İSTEĞİ YÜZDE 80"
Aşının gelmesiyle beraber heveslerin giderek arttığını gözlemliyoruz. Yüzde 70-80'lerde bence bir aşı isteği söz konusu. Vatandaşlarımızın aşıya olan isteği yükseldi.
AŞILAMA 4 AŞAMADA YAPILACAK:
- Aşıda öncelikli olarak sağlık çalışanlarından başlanacak. Sağlık çalışanlarından sonra 65 yaş üzeri kronik hastalığı olanların öncelenmesi planlanıyor.
Bu arada toplu ve kalabalık yerde kalan yaşlı ve engellilerin aşılanması hedefleniyor. Toplum ağırlıklı olarak aile sağlığı merkezlerinde aşılanacak.
- İkinci aşamada ise toplumda yüksek riskli ortamlarda, kritik işlerde çalışanların aşılanması düşünülüyor. Bunlar arasında askerler, polisler, adliye ve yargı hizmetlerinde çalışanlar, öğretmenler, akademik personel, gıda sektöründe çalışanlar, toplum için lojistik öneme sahip yerlerde çalışanlar (belediye hizmetleri, elektrik, su, çöp toplama, itfaiye, kargo görevlileri) sayılıyor.
- Daha sonraki planlamada 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve 50-64 yaş arası diğer kişiler ile 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar bulunacak.
- Son aşamada 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanacak.
NASIL SAKLANACAK?
Çin aşısı için 2 ve 8 derece arası, yani normal buzdolabı koşullarında bir saklama alanı gerekiyor.
Saklaması kolay. Gelen aşılar Sağlık Bakanlığı'nın uluslararası akreditasyonuna sahip Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileriyle değerlendirilecek. Bu sırada faz-3 çalışması da tamamlanacak. Sonra uygun koşullarda illere dağıtılacak.
Aşılama da bundan sonra başlayacak. Bu süreç tüm aşılar için geçerli olacak. Kimlerin ne zaman aşı olacağının planı hazırlanıyor. Ankara'daki ana depo uluslararası standartlarda. Aşılama hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde yapılacak. Sağlık personeli, 65 yaş üstü kişiler ile huzurevinde kalan ve uygun yaştaki engelli bireyler ilk olarak aşılanacak. Her vatandaş iki doz aşı olacak.
LİSTELER HAZIRLANIYOR: KİM, NASIL AŞILANACAK?
Çin'den gelecek 3 milyon doz aşı ile ilgili planlamalar yapılıyor.
Her vatandaşa iki doz aşı vurulacağı için ilk aşamada 1.5 milyon kişiye aşı yapılacak.
65 yaş üstü ve kronik hastalar, sıranın kendilerine ne zaman geldiğini sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız sisteminden görülebilecek.
e-Nabız uygulamasına giremeyenler aile hekimlerinden aşı sırasının kendilerine ne zaman geleceğini öğrenebilecek.
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