Son dakika: Ankara'da PKK kuryelerine operasyon

Son dakika haberi... Terörle mücadele ekipleri Ankara'da sabah saatlerinde yaptığı operasyonla, PKK'nın 3 kuryesini kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman, dijital materyallar ve örgütsel kitaplar ele geçirildi.

Son dakika haberi... Terörle mücadele ekipleri Ankara'da sabah saatlerinde yaptığı operasyonla, PKK'nın 3 kuryesini kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman, dijital materyallar ve örgütsel kitaplar ele geçirildi.