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Son dakika: Ankara'da PKK kuryelerine operasyon

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Giriş: 09.03.2021 10:36
Güncelleme:09.03.2021 10:41
Son dakika haberi... Terörle mücadele ekipleri Ankara'da sabah saatlerinde yaptığı operasyonla, PKK'nın 3 kuryesini kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman, dijital materyallar ve örgütsel kitaplar ele geçirildi.

Son dakika haberi... Terörle mücadele ekipleri Ankara'da sabah saatlerinde yaptığı operasyonla, PKK'nın 3 kuryesini kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman, dijital materyallar ve örgütsel kitaplar ele geçirildi.

PKK kuryelerine operasyon PKK KURYELERİNE OPERASYON
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PKK kuryelerine operasyon
PKK kuryelerine operasyon
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