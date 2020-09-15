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Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı

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Giriş: 15.09.2020 10:36
Güncelleme:15.09.2020 10:47
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında 8'i aktif görevde olan ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 8'i aktif görevde olan 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

8'İ AKTİF GÖREVDE
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; yapılan HTS analiz çalışmaları sonucu 8'i aktif, 4'ü ihraç, toplam 12 öğretmenin örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüphelinin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı..
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