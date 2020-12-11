11 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Ankara merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 5 milyon TL ele geçirildi

Son dakika: Ankara merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 5 milyon TL ele geçirildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.12.2020 10:23
Güncelleme:11.12.2020 10:30
Son dakika haberi... Ankara Siber ekiplerince 5 ilde düzenlenen, 31 kişinin yakalandığı yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Son dakika haberi... Ankara Siber ekiplerince 5 ilde düzenlenen, 31 kişinin yakalandığı yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK PARA

Sekban, "40 süpheliden 31'i yakalanark gözaltına alındı. Bu şüpheliler bir örgüt düşüncesiyle yasa dışı bahis oynatıyordu. Bugüne kadar da çok ciddi paraları kanazdıkları da ele geçirilenler arasında gözüküyor. Örgüt elebaşının aracında tam 3 valiz içinde 5 milyon TL ele geçirildi. Ki bu yasa dışı bahis operasyonlarında bugüne kadar ele geçirilen en yüksek para olarak da tarihe geçmiş durumda. Operasyon İstanbul, Ankar, Yalova, Kastamonu ve Bayburt'ta gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Son dakika: 10 ilde FETÖ operasyon! Gözaltılar var SON DAKİKA: 10 İLDE FETÖ OPERASYON! GÖZALTILAR VAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yasa dışı bahis operasyonu! 5 milyon TL...
Yasa dışı bahis operasyonu! 5 milyon TL...
Son dakika: 10 ilde FETÖ operasyonu
Son dakika: 10 ilde FETÖ operasyonu
AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı
AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı
HDP'li Beştaş, Çelik ve Işık'ı savundu
HDP'li Beştaş, Çelik ve Işık'ı savundu
CHP'li vekil Kadıgil parti içindeki taciz ve tecavüzleri mazur gördü: Tabii ki olacak
CHP'li vekil Kadıgil parti içindeki taciz ve tecavüzleri mazur gördü: Tabii ki olacak
DHKP-C'li avukatın yakalanma görüntüleri
DHKP-C'li avukatın yakalanma görüntüleri
Bakanlık o veriyi ilk kez paylaştı
Bakanlık o veriyi ilk kez paylaştı
İçişleri: Canlı bomba etkisiz hale getirildi
İçişleri: Canlı bomba etkisiz hale getirildi
THY'en Başakşehir Futbol Takımına sürpriz anons! Tüm kafile kaptan pilotu alkışladı
THY'en Başakşehir Futbol Takımına sürpriz anons! Tüm kafile kaptan pilotu alkışladı
İçişleri Bakanlığı açıkladı | Resulayn'dan acı haber: 2 asker şehit oldu
İçişleri Bakanlığı açıkladı | Resulayn'dan acı haber: 2 asker şehit oldu
Türkiye ve Azerbaycan arasında tarihi imzalar
Türkiye ve Azerbaycan arasında tarihi imzalar
Tarihi günde ne mesaj verildi?
Tarihi günde ne mesaj verildi?
Daha Fazla Video Göster