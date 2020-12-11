Son dakika: Ankara merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 5 milyon TL ele geçirildi

Son dakika haberi... Ankara Siber ekiplerince 5 ilde düzenlenen, 31 kişinin yakalandığı yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Son dakika haberi... Ankara Siber ekiplerince 5 ilde düzenlenen, 31 kişinin yakalandığı yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK PARA

Sekban, "40 süpheliden 31'i yakalanark gözaltına alındı. Bu şüpheliler bir örgüt düşüncesiyle yasa dışı bahis oynatıyordu. Bugüne kadar da çok ciddi paraları kanazdıkları da ele geçirilenler arasında gözüküyor. Örgüt elebaşının aracında tam 3 valiz içinde 5 milyon TL ele geçirildi. Ki bu yasa dışı bahis operasyonlarında bugüne kadar ele geçirilen en yüksek para olarak da tarihe geçmiş durumda. Operasyon İstanbul, Ankar, Yalova, Kastamonu ve Bayburt'ta gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.