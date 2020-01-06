Son dakika: AK Parti'den CHP'ye "Hafter" tepkisi |Video

Son dakika haberi... AK Parti'de MYK ve MKYK Toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında, "Malesef bizim içimizde de bazı siyasi parti temsilciler çıkıp bilgisiz bir şekilde Hafter'in seküler olduğunu, Sarraj'ın radikal grupları temsil ettiğini söyleyebiliyor." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları;

SEKÜLER DEDİKLERİ YAPININ ARKASINDA KİMLER VAR?

Libya'daki Sarraj Hükümeti BM kararına dayanan meşru bir zemine oturmaktadır. Malesef bizim içimizde de bazı siyasi parti temsilciler çıkıp bilgisiz bir şekilde Hafter'in seküler olduğunu, Sarraj'ın radikal grupları temsil ettiğini söyleyebiliyor. Libya'nın doğusunda Halife Hafter komutasında sözde Libya Ordusunun desteklediği birtakım güçler, hiçbir uluslararası meşruiyeti olmayan, geçiş hükümeti olarak adlandırılan bir yapı var. Bu gayrimeşru ve illegal bir yapıtır. Halbuki Ulusal Mutabakat Hükümeti bir tanıma sahiptir. Sivil ölümlere, yıkımlara karşı bir sorumluluğumuz var. Akdeniz'de ortak bir kaderi paylaşıyoruz. Ulusal Mutabakat Hükümeti tek meşru hükümet olarak ateşkese geri dönülmesi ve sağlanması için yürütülen bütün çabaları destekliyor. Ancak Libya Ordusu denilen güçlere BM çağrılarını yanıtsız bırakıyor. Seküler dedikleri bu yapının arkasında kim var? BAE, Mısır, Suudi Arabistan, Rusya'da özel bir güvenlik şirketi Wagner işin içerisinde...