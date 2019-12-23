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23.12.2019

Son dakika: AK Parti'den CHP'deki rüşvet skandalıyla ilgili flaş açıklama

CHP eski milletvekili Sinan Aygün'ün 'Mansur Yavaş 25 milyon rüşvet istedi' iddialarıyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan parti sözcüsü Ömer Çelik, bir basın mensubunun CHP'deki rüşvet skandalıyla ilgili sorusuna yanıt verdi. Çelik, Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesine ilişkin, "CHP yönetiminin kamuoyunu tatmin edecek ayrıntılı bir açıklama yapması gerekir. Biz olayın dışındayız ve dışında kalacağız." ifadelerini kullandı.

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