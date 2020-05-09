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Son dakika: AK Parti ve MHP önerdi Mansur Yavaş gerildi |Video

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09.05.2020
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde gergin anlar yaşandı. Büyükşehir belediyesine AK Parti ve MHP'nin önerisiyle korona virüs salgınından etkilenen vatandaşlara destek amacıyla 100 milyon lira kaynak tahsis edildi. Belediyenin borçları yeniden yapılandırma teklifi de Cumhur İttifakı oylarıyla kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin belediyeye sağladığı imkanlar Başkan Mansur Yavaş'ın gerilmesine sebep oldu. Yavaş ile AK Parti ve MHP sözcüleri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, koronavirüs salgını gündemiyle AK Parti ve MHP'nin davetiyle olağanüstü toplandı.

Koronavirüs salgınından etkilenen başkentlilere büyükşehir belediyesinin daha fazla destek vermesi ve bazı altyapı yatırımları
ele alındı.

AK Parti sözcülerinin belediyeye yönelik eleştirileri Başkan Mansur Yavaş'ın tepkisine neden oldu. Başkan AK Partililerin sözünü keserken oturumda tansiyon zaman zaman yükseldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Yavaş'ı görevini kanuna uygun yapmaya çağırdı.

AK Parti ve MHP grubu Ankaralı esnafa ve dar gelirliye yardım edilmesi için 100 milyon lira ilave kaynağa onay verdi.
Yavaş'ın gerildiği konulardan biri de bu oldu.

AK Parti ve MHP'nin önerisiyle gelen 100 milyonluk destek Yavaş'ı rahatsız etti. MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan'da Mansur Yavaş'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

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