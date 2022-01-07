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Son dakika: ABD'nin yeni büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'ye geldi

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Giriş: 07.01.2022 13:29
Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski Senatör Jeff Flake, İstanbul’a geldi. Büyükelçi Flake, aktarmalı olarak Ankara’ya gitti. Flake, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından resmen göreve başlayacak.
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