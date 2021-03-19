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Son dakika: ABD- Rusya arasındaki "katil" gerilimi Türkiye'yi nasıl etkiler? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: Eski dünya yok artık!

A Haber
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Giriş: 19.03.2021 14:33
Güncelleme:19.03.2021 15:25
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada, ABD-Rusya arasındaki "katil" gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan, "Sayın Biden'ın Putin'le ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir ve bir devlet başkanının Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması kabul edilebilir bir ifade değildir" ifadelerini kullandı. Peki bu açıklamalar ne anlama geliyor? Türkiye nasıl etkilenir? Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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