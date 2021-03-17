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Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden’dan Vladimir Putin'e savaş çıkaracak sözler! Katil çıkışı ne anlama geliyor? A Haber'de değerlendirdi: Biden yanlış sularda geziyor

A Haber
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Giriş: 17.03.2021 15:29
Güncelleme:17.03.2021 15:35
Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katil olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söyledi. Peki Biden'ın açıklamaları ne anlama geliyor? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Caşin, "Biden yanlış sularda geziyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katil olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söyledi. Peki Biden'ın açıklamaları ne anlama geliyor? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Caşin, "Biden yanlış sularda geziyor" ifadelerini kullandı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Önce bu bedel acaba Dolar mı Ruble mi onu sormak lazım Biden'a...

Trump'ın kazanması için Sayın Putin'in müdahale ettiğini bu nedenle kendisinin katil olduğunu ve bedelini ödeyeceksin yakında göreceksiniz. Yeni hangi seçimler 2020 başkanlık seçimleri.

Benim gördüğüm kadarıyla isnat edilen suç bir manipülasyonu Sayın Putin'in bildiği ve yönettiği ama ifade şöyle muhtemelen diyor.

ABD ve Rusya bugün dünyanın önemli iki süper gücü ve BM'nin kurucu üyeleri ve gerek BM hukukunda gerekse Viyana Diplomatik İlişkiler sözleşmesinde böyle bir ifade diplomatik nezaket kurallarına aykırı. Unutmayalım ki Rusya bir nükleer devlet.

Hukuku aykırı neden? Çünkü bir yargı kararı yok. Joe Biden'ın ABD istihbarat birimlerinin vermiş olduğu ulusal istihbarat direktörlüğünün raporuyla Rusya Devlet Başkanı katil demesini esefle kınıyorum. Katil olmadığını ben de biliyorum bütün dünya da biliyor. Böyle bir şey varsa Uluslararası Adalet Divanı sorumludur. Buraya gidilir. Doğru olduğunu sanmıyorum.

Sayın Putin'in pek dikkate alacağını sanmıyorum ama çok ağır bir isnat. Dünya diplomasisinde görülmemiş bir ifade. Rus – ABD ilişkilerinin daha sertleşeceği yolunda mesaj veriyor. Bir devleti tehdit ediyorlar.

Rusya altında kalmaz bunun ve gerekli cevabı verecektir. Siber savaş devam ediyor. Rusya ile ABD arasında bilek güreşi devam edecek. Ama asıl çatışmanın ben ABD ile Çin arasında olacağını düşünüyorum. Sayın Biden yanlış sularda yüzüyor.

Putinin katil olduğunu düşünüyorum "PUTİN'İN KATİL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
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