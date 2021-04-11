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Son dakika: A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalar: CHP ve İYİ Parti Kandil'in vesayeti altında

A Haber
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Giriş: 11.04.2021 12:39
Güncelleme:11.04.2021 13:50
Son dakika haberi... HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, muhalefetteki milliyetçilerin ittifakı engellediğini belirterek, HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifakın kurulabileceğini açıklamıştı. Benzer açıklama Pervin Buldan'dan da geldi. Peş peşe gelen bu çıkışlar HDP öncülüğünde ''üçüncü ittifak'' senaryolarını güçlendirdi. Peki HDP öncülüğünde yeni bir ittifak mı geliyor? HDP'nin ''üçüncü yol'' mesajı ne anlama geliyor? CHP ve İYİ Parti’nin 3. İttifak stratejisi ne olacak? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Çarpıcı sözler: Kandilin vesayeti altındalar! ÇARPICI SÖZLER: KANDİL'İN VESAYETİ ALTINDALAR!
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