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Son dakika: A Haber Bakan Kurum ile birlikte sel bölgesinde!

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Giriş: 24.08.2020 13:17
Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da afet bölgesinde A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak'a açıklamalarda bulundu. Dere yatağına kurulan Dereli ilçesi hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızla görüşmeleri yaptık yaklaşık 20 tane binayı buradan kaldırıyoruz. Vatandaşlarımıza sağlam, güvenli 200 konut yapacağız." açıklamasında bulundu.

Giresun'da sel felaketinin en fazla etkili olduğu Dereli ilçesinde izlenimleri A Haber farkıyla ekranlara geldi. Dereli'de selin yaraları sarılmaya devam ediyor, devlet tüm imkanlarıyla sel bölgesinde çalışmalarını yoğun şekilde yürütüyor. Bir yanda kayıpları arama çalışmaları devam ederken bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Giresun'da incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son durumla ilgili A Haber'de Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak'a açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, "Tüm milletimizin başı sağ olsun. Tabii yoğun bir faaliyet var tüm bakanlıklarımız, AFAD'ımız, UMKE'lerimiz tüm birimlerimiz yoğun bir şekilde sahada çalışmaları yürütüyor. " açıklamasında bulundu.

Dere yatağına kurulan Dereli hakkında bundan sonra yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "Hasar tespit çalışmaları bittikten sonra, vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Ama bunun dışında bundan sonraki süreçte başka bir sel ve heyelan riskine karşı Akkaya güzergahı üzerinde olmaması gereken binalar var. Taşkın riski altında binalar var. Bu sabah oradaki vatandaşlarımızla görüşmeleri yaptık yaklaşık 20 tane binayı buradan kaldırıyoruz. Vatandaşlarımıza sağlam güvenli 200 konut yapacağız. Ve yine bu dere güzergahı üzerinde DSİ Genel Müdürlüğü tarafından bir ıslah projesi gerçekleştirilecek." dedi.

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