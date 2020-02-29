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29.02.2020

Son dakika: 34 askerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi | Video

Son dakika haberine göre; Türkiye, Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin düzenlediği alçak saldırıda şehit olan askerlerimizin yasını tutarken saldırıya ait yeni detaylar ortaya çıktı. 34 askerimizin şehit olduğu Balyun kasabası ilk kez görüntülendi.

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