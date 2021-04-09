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Son dakika: 33 ilde FETÖ operasyonu! Detayları canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 09.04.2021 09:27
Güncelleme:09.04.2021 09:34
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 19'u muvazzaf 53 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul'da da FETÖ'nün hakim savcı çalışma evlerine operasyon yapıldı.10 kişi gözaltında. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
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33 ilde FETÖ operasyonu
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