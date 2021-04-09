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Son dakika: 33 ilde FETÖ operasyonu! Detayları canlı yayında anlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 19'u muvazzaf 53 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul'da da FETÖ'nün hakim savcı çalışma evlerine operasyon yapıldı.10 kişi gözaltında. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.