Son dakika: 28 Şubat döneminin kritik ismi İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti |Video

Son dakika haberi; Eski genelkurmay başkanlarından İsmail Hakkı Karadayı İstanbul'da hayatını kaybetti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti. Karadayı'nın bayramın birinci günü yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırıldığı burada tedavisi sürerken hayatını kaybettiği kaydedildi. Ayrıntıları A Haber İstihbarat Şefi muhabiri Emine Kavasoğlu canlı yayında aktardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Karadayı, 1932 yılında Çankırı'da doğmuş, 1951 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1953 yılında Uçaksavar Okulu'ndan mezun olmuştur.

1961 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli birlik ve kurumlarda Takım Komutanlığı ve Karargâh Subaylığı yapmıştır. 1977'de Tuğgeneral, 1985'te Korgeneral, 1989 yılında da Orgeneral olmuştur. Orgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, 1'inci Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 30 Ağustos 1994 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 1998 tarihinde emekliye ayrılmıştır.