Son dakika: 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenecek "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında önemli açıklamalarda bulundu. Tarihi bir belgeyi gösteren ve "'Beraberinde 17 uçak dolusu altın ve parayı kaçırmaktayken yakalandılar' yazıyor" diyen Başkan Erdoğan, "Bay Kemal'in geçen akşam söylediğinden farkı var mı? Aynı değil mi?" diyerek tepki gösterdi." Erdoğan, "15 Temmuz'da millet canını kurtarmak isterken CHP Genel Başkanı'nın kimlerle pazarlık yaptığı da ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

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