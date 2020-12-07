07 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: 2021 yılı bütçesi görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda başladı

Son dakika: 2021 yılı bütçesi görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda başladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.12.2020 13:31
Güncelleme:07.12.2020 13:47
Son dakika haberine göre Meclis Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bütçenin sunumunu yaptı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, "2021 yılını pozitif bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. 2021 yılında büyümenin yurt içi ve yurt dışı talep arasında dengeli bir görünüm sergilemesini ve ekonomimizin yüzde 5,8 oranında büyümesini hedefliyoruz." dedi. Oktay, "Yeni Ekonomi Programında öngörülen politikaların hayata geçirilmesiyle, enflasyonun kalıcı olarak düşük ve tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedeflerimizdendir." açıklamasında bulundu.

TBMM'de bütçe maratonu başladı. Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, "Son dönemde gerek toplumun farklı kesimleri ile yapılan geniş katılımlı istişarelerin sonucu olarak geliştirilmekte olan gerekse Yeni Ekonomi Programında öngörülen politikaların hayata geçirilmesiyle, enflasyonun kalıcı olarak düşük ve tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedeflerimizdendir." dedi.

İstanbul Havalimanı ile ilgili Oktay, "2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası ve ulusal uçak seyahatleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de azalmış olduğundan, ortalama yıllık kira bedelinin çok çok altında bir garanti ödemesi veya mahsuplaşma gündeme gelebilecektir." ifadelerini kullandı.

Oktay, kasım ayı itibarıyla Kovid-19 salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğünün 562 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TBMM'de bütçe maratonu
TBMM'de bütçe maratonu
Başkan Erdoğan: Büyüme oranı başarımızın tescilidir
Başkan Erdoğan: Büyüme oranı başarımızın tescilidir
Türk İHA'ları saniye saniye kayıt altına aldı
Türk İHA'ları saniye saniye kayıt altına aldı
FETÖ'nün lideri kim olacak?
FETÖ'nün lideri kim olacak?
Başkan Erdoğan’dan AB’ye Doğu Akdeniz resti!
Başkan Erdoğan’dan AB’ye Doğu Akdeniz resti!
İzinsiz çekim yapmışlardı! Böyle götürüldüler
İzinsiz çekim yapmışlardı! Böyle götürüldüler
PKK'nın tehdit ettiği anne A Haber'de
PKK'nın tehdit ettiği anne A Haber'de
Geri sayım başladı
Geri sayım başladı
ANALİZ - Başkan Erdoğan'ın karşı karşıya kaldığı darbeler
ANALİZ - Başkan Erdoğan'ın karşı karşıya kaldığı darbeler
CHP'ye sert eleştiri: 3 tane kurum hedefte
CHP'ye sert eleştiri: 3 tane kurum hedefte
Bakanlık korona vaka sayılarını açıkladı
Bakanlık korona vaka sayılarını açıkladı
Fransa Osmanlı'yı da sırtından vurdu
Fransa Osmanlı'yı da sırtından vurdu
Daha Fazla Video Göster