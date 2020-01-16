Son dakika: 2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti belli oldu! 2020 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) 2020 yılının bedelli askerlik ve dövizle askerlik kılavuzunu ve ücretlerini yayımladı. 31 Aralık 2020 tarihine kadar alınacak olan başvurular, belirli şartları karşılayan yükümlüler tarafından yapılabilecek. Buna göre MSB, "2020 yılı ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 TL olarak belirlendi" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) yapılan açıklamada ''2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 lira olarak belirlendi'' denildi. 2019 ücreti ise 33 bin 230 lira olarak belirlenmişti.