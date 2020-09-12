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Son dakika: 12 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca ağır hasta sayısına dikkat çekti

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Giriş: 12.09.2020 19:41
Güncelleme:12.09.2020 19:43
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 12 Eylül Cumartesi gününe ait Türkiye'nin koronavirüs verilerini açıkladı. Yaklaşık 100 bin testin yapıldığı bugün 1509 yeni vaka daha tespit edildi. 48 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ağır hasta sayısındaki yükselişe dikkati çekerken "Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç birlikte mücadeledir." mesajını paylaştı. İşte 12 Eylül Cumartesi gününe ait Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunun detayları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 1509 kişinin daha koronaya yakalandığı tespit edildi.

Tedavi altında olan 1207 kişi sağlığına kavuşurken, 48 kişi yaşamını yitirdi.

"AĞIR HASTA SAYIMIZDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca tabloyu, "Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç birlikte mücadeledir." notuyla paylaştı.

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