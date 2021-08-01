117 orman yangını tamamen söndürüldü | Tarım ve Orman Bakanı Bakan Pakdemirli canlı yayında açıkladı

Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarına ilişki Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli canlı yayında son durumu aktardı. Bakan Pakdemirli açıklamasında, "28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak; 125 yangın çıkmıştı, 117 yangın ya tamamen söndürüldü ya kontrol altına alındı." dedi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu canlı yayında açıkladı.



Bakan Pakdemirli, "28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak; 125 yangın çıkmıştı, 117 yangın ya tamamen söndürüldü ya kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

"117 YANGIN YA TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ"

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak; 125 yangın çıkmıştı, 117 yangın ya tamamen söndürüldü ya kontrol altına alındı. 3 ilde 8 yangın devam ediyor. Bugün itibarıyla Mersin Silifke, Antalya Gazipaşa, Antalya Kemer ve Muğla Bodrum yangınlarını da kontrol altına aldık. Muğla üzerinde 4 uçak, 1 insansız hava aracımız var. Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor. Yangınlarda 8 vatandaşımızı kaybettik.

Muğla'da hasar tespit çalışmalarımızın yüzde 75'ini bitirdik.

Orman teşkilatımıza, bu mücadelenin kahramanlarına teşekkür ediyorum. Ekiplerimize motorlarıyla su ve yemek taşıyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

İlk yağmurlarla beraber fidan dikim kampanyamızla bu kaybettiğimiz alanları yeşillendirme gayreti içerisinde olacağız.