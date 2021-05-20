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Son dakika: 1 Haziran’dan sonra ne olacak? Normalleşme takvimi nasıl olacak? | Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

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Giriş: 20.05.2021 09:43
Güncelleme:20.05.2021 09:49
Son dakika haberi... Tam kapanma sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17’de toplanacak. Toplantının sürpriz bir de konuğu var. BioNTech CEO'su Uğur Şahin de toplantıya çevrim içi katılacak. Peki gündem ne? Hangi başlıklar masada? Normalleşme takvimi nasıl olacak? 1 Haziran’dan sonra ne olacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Tüm detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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