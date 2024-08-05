Soğuk Savaş dönemi ve “Casuslar Köprüsü” | Esir takaslarının yeni adresi Esenboğa

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler ile Batı bloğu arasında esir takasları Berlin'de bulunan ve Casuslar Köprüsü adını alan Glinicke Köprüsü'nde yapılıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Ankara'da yapılan son 2 takas, Esenboğa Havalimanı'nı Glinicke'nin bu alandaki şöhretine ortak etti.

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