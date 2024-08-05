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Soğuk Savaş dönemi ve “Casuslar Köprüsü” | Esir takaslarının yeni adresi Esenboğa

Soğuk Savaş dönemi ve “Casuslar Köprüsü” | Esir takaslarının yeni adresi Esenboğa

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2024 11:37
Soğuk Savaş döneminde Sovyetler ile Batı bloğu arasında esir takasları Berlin'de bulunan ve Casuslar Köprüsü adını alan Glinicke Köprüsü'nde yapılıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Ankara'da yapılan son 2 takas, Esenboğa Havalimanı'nı Glinicke'nin bu alandaki şöhretine ortak etti.
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