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Soçi’de kritik zirve sona erdi! Rusya ziyareti ABD’ye mesaj mı? | Rusya’da kritik zirvenin şifreleri

A Haber
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Giriş: 29.09.2021 16:41
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Putin görüşmesi 2 saat 45 dakika sürdü. Görüşmenin önemi ne? Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyareti neden önemli? Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vişne Korkmaz ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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