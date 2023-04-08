08 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Siyasete terör lekesi! CHP’nin tartışılan HDP stratejisi

Siyasete terör lekesi! CHP’nin tartışılan HDP stratejisi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.04.2023 08:44
Güncelleme:08.04.2023 09:02
Siyaset ikliminin hüküm sürdüğü şu günlerde ittifak dengeleri, stratejileri artık tam anlamıyla belirginleşti. Seçim ortakları 14 Mayıs'a sandığa kilitlenmiş durumda. Kampanyalarını aynı doğrultuda yürütecek olan ittifaklardan birisi de HDP destekli 7’li koalisyon. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği ittifakın HDP ile aynı masaya oturması kamuoyunda bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Tepkilerin en büyük nedenlerinden birisi HDP'nin söylemleri. Terör örgütü PKK'nın koalisyona destek veren açıklamaları da toplum sinir uçlarına dokundu. Özetle seçimlere giderken siyasete terörün de lekesi değiyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’a yeni metro hattı
İstanbul'a yeni metro hattı
Siyasete terör lekesi!
Siyasete terör lekesi!
Bloomberg: Karizmadan yoksun
Bloomberg: Karizmadan yoksun
HDP’li 7’li koalisyona tepki
HDP’li 7’li koalisyona tepki
PKK’nın bitmeyen Kılıçdaroğlu aşkı
PKK'nın bitmeyen Kılıçdaroğlu aşkı
Projeleri zamanında açacağız
"Projeleri zamanında açacağız"
DSP’den Başkan Erdoğan’a destek kararı
DSP'den Başkan Erdoğan'a destek kararı
DSP’nin seçim kararı ne olacak?
DSP’nin seçim kararı ne olacak?
Kurşun şovuna tepki yağdı!
Kurşun şovuna tepki yağdı!
Başkan Erdoğan Destici’yi kabul etti
Başkan Erdoğan Destici'yi kabul etti
Başkan Erdoğan Reisi ile görüştü
Başkan Erdoğan Reisi ile görüştü
İYİ Partili isimden topal ördek itirafı
İYİ Partili isimden "topal ördek" itirafı
Daha Fazla Video Göster