08 Nisan 2023, Cumartesi
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Siyasete terör lekesi! CHP’nin tartışılan HDP stratejisi
Siyaset ikliminin hüküm sürdüğü şu günlerde ittifak dengeleri, stratejileri artık tam anlamıyla belirginleşti. Seçim ortakları 14 Mayıs'a sandığa kilitlenmiş durumda. Kampanyalarını aynı doğrultuda yürütecek olan ittifaklardan birisi de HDP destekli 7’li koalisyon. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği ittifakın HDP ile aynı masaya oturması kamuoyunda bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Tepkilerin en büyük nedenlerinden birisi HDP'nin söylemleri. Terör örgütü PKK'nın koalisyona destek veren açıklamaları da toplum sinir uçlarına dokundu. Özetle seçimlere giderken siyasete terörün de lekesi değiyor.