14 Ağustos 2024, Çarşamba
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Siyaset tarihine iz bırakan 23 yıl: AK Parti 23 yaşında! A Haber’e özel açıklamalar
14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 23'üncü yaşını kutluyor. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin siyaset sahnesine girdiği tarihten bugüne tam 23 yıl geçti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.