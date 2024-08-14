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Siyaset tarihine iz bırakan 23 yıl: AK Parti 23 yaşında! A Haber’e özel açıklamalar

Siyaset tarihine iz bırakan 23 yıl: AK Parti 23 yaşında! A Haber’e özel açıklamalar

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 14.08.2024 12:55
14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 23'üncü yaşını kutluyor. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin siyaset sahnesine girdiği tarihten bugüne tam 23 yıl geçti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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