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Sıvı yağda gümrük vergisi sıfırlandı! Sıvı yağ fiyatları değişecek mi?

A Haber
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Giriş: 04.03.2022 09:53
Güncelleme:04.03.2022 09:55
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ayçiçek yağı tedarikinde yaşanabilecek olası sorunlara karşı yeni karar alındı. Ayçiçek yağının ikamesi olabilecek kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağında gümrük vergisi sıfırlandı. 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacak kararla sıvı yağ fiyatlarının düşeceği tahmin ediliyor.
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