04 Mart 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sıvı yağda gümrük vergisi sıfırlandı! Sıvı yağ fiyatları değişecek mi?
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ayçiçek yağı tedarikinde yaşanabilecek olası sorunlara karşı yeni karar alındı. Ayçiçek yağının ikamesi olabilecek kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağında gümrük vergisi sıfırlandı. 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacak kararla sıvı yağ fiyatlarının düşeceği tahmin ediliyor.