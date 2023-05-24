Sivas'ta 100 bin kişilik görkemli miting! Başkan Erdoğan: Depremzedelere yapılan hakaretler dibin dibidir

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birine sayılı günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sivas'ta katıldığı miting programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan 100 bin kişinin katıldığı mitingte Sinan Oğan'ın destek kararının hayırlı olmasını dilerken "Türk dünyasına yönelik gayretlerimizi yakından biliyor" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca CHP'liler tarafından depremzedelere yapılan hakaretleri 'dibin dibi' olarak yorumlarken "Böyle bir ahlaksızlığı haklı gösterecek hiçbir sebep olamaz" dedi. Erdoğan ayrıca Kılıçdaroğlu'na yüklenirken "Putin ile iyi görüşüyorum diye Bay Bay Kemal rahatsız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...