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Sivas Kongresi’nin 103. Yıl Dönümü | TBMM Başkanı Mustafa Şentop: ''Bu anmalar, Türkiye'yi düşman görenlere de bir hatırlatmadır"

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.09.2022 11:49
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Üzerinden 103 yıl geçtiği halde Milli Mücadele'nin belirleyici safhalarından birisini teşkil eden bu kongreyi anmamız boşuna değildir. Hele ki dünyanın ve coğrafyamızın büyük dönüşümlere, şümullü değişikliklere uğradığı günümüzde, 100 yıl önce milletimizin zaferle neticelendirdiği bir büyük mücadeleyi anmak, hakşinaslıktan ve vefalı olmaktan öte, tarihe bir ders olarak yaklaşmanın tabii şartlarındandır." dedi.
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