Şişli Belediyesi'nde işçiler görev bırakıyor! Maaş alamayan işçilerin sesi olan A Haber'e saldırı

Şişli Belediyesi işçileri, haklarını aramak için görev bırakma kararı aldı. İşçiler kararlarını açıklamak için basın açıklaması düzenledi. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek ayrıntıları anlattı. Aylardır maaş alamayan bazı işçiler sıkıntılarını anlatırken o noktadaki provokatörler de A Haber ekibine saldırdı.

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