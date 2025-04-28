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Sırrı Süreyya Önder’in tedavisi 13. günde yoğun bakımda sürüyor

Sırrı Süreyya Önder’in tedavisi 13. günde yoğun bakımda sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.04.2025 10:05
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi sürüyor. Geçirdiği ağır ameliyat sonrası 13 gündür yoğun bakımda tutulan Sırrı Süreyya Önder'in durumunun stabil olduğu öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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Sırrı Süreyya Önder’in tedavisi 13. günde yoğun bakımda sürüyor
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