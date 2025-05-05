Sırrı Süreyya Önder’in ardından! Terörsüz Türkiye sürecinin öncü isimleriydi

Vefatı milyonları hüzne boğan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Terörsüz Türkiye sürecinin sembol ismiydi. Süreci,sağlığı ve hatta hayatı pahasına sahiplendi. 7'den 70'e herkesin toplumun tüm kesimlerinin sevgisini kazandı. İşte Sırrı Süreyya Önder'in Terörsüz Türkiye sürecindeki rolü ve hafızalara kazınan açıklamaları...

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