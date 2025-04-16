Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı! DEM Partililer hastanede

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Partiden yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. Hastaneden gelen görüntülerde Pervin Buldan ve DEM Partililer hastanede bekleyişlerini sürdürdüleri görüntülendi.

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