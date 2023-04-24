Siro Batarya Fabrikası'nın temeli Bursa Gemlik'te atıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli Başkan Erdoğan'ın katılımı ile atılıyor. Başkan Erdoğan Gemlik'e Togg aracı ile geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Başkan Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 2025 itibarıyla Togg'un dünyaya ihracının başlayacağını duyurdu. Erdoğan ayrıca Gemlik'teki fabrikada her 3 dakikada bir Togg üretimi yapıldığını söyledi. Siro Batarya Fabrikası'nın ekonomiye 10 yılda 30 milyar euroluk katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Erdoğan, ayrıca 7 bin kişiye de istihdam yaratacağını söyledi.

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