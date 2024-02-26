Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattı açıldı! Başkan Erdoğan'dan CHP'li İBB'ye tepki: İstanbul'un 5 yılı boşa geçti

İstanbul'da hükümet eliyle her gün trafik sorununu bitirecek yeni bir projeye imza atılıyor. Son olarak Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, bugün Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Projenin devreye girmesiyle beraber, Sirkeci-Kazlıçeşme arası tek yönlü sefer süresi 20 dakika olacak. Hattın ilk seferinde Başkan Erdoğan makinist koltuğuna oturdu. Başkan Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada CHP'li İBB yönetimini sert sözlerle eleştirirken, "İstanbul'un 5 yılı boşa geçti." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, hattın 15 gün boyunca ücretsiz olacağını açıkladı.

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