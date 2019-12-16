Şırınga çikolata yüzünden hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirmişti. Olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken iddiaya göre, kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirmişti. Mert Yağız Köksal'ın hayatını kaybetmesine neden olan olayın görüntüleri ortaya çıktı.

A Haber'de yayınlanan görüntülerde Mert Yağız Köksal, önce okul müdürünün odasına gidiyor. O esnada Mert'in boğazını tuttuğu da görülüyor. Daha sonra hademeye boğazının tıkandığı yönünde hareketlerde bulunuyor ve Mert yere yığılıyor. Hademenin ifadesinde Mert'in epilepsi krizi geçirdiğini sandığı belirtiyor. Okulun karşısındaki sağlık merkezine götürülen Mert hayatını kaybetmişti. Müdahale eden doktorun ifadesinde ise ''Bana epilepsi krizi geçirdiği söylendi. Ben epilepsi krizi geçirdiğini düşündüm. Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi. O nedenle buna yönelik bir müdahalede bulunmadık'' dediği öğrenildi.

Kantinci ifadesinde ''6 Aralık'a kadar şırınga şeklinde çikolatayı sattık. Okul denetimlerinde bana bunun yasak olduğu söylenmedi'' demiş.