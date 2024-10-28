SİPER-1 Türk ordusunun hizmetinde! Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü envantere girdi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 Sisteminin envantere girdiğini duyurdu. Görgün, "Çok daha ileri yeteneklere sahip olacak SİPER Ürün-2 sistemi geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Cumhuriyetimizin 101. yılında milletimize armağan olsun” ifadelerini kullandı.