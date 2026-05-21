Etnospor’a minik muhabir damga vurdu! Asya’nın heyecanı gönülleri fethetti

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, görkemli bir törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen festival, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve soğuk havaya rağmen binlerce vatandaşı ağırlarken, geleneksel sporlar ve kültürel etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye’den Japonya’ya, Rusya’dan Özbekistan’a kadar birçok milletin kadim kültürlerini buluşturan bu dev organizasyonda, özellikle çocuklar için hazırlanan dijitalden uzak oyun alanları büyük ilgi gördü.