MSB'nin 'Sincar' açıklaması ne anlama geliyor?

Milli Savunma Bakanlığı, Irak merkezi yönetimi ile IKBY (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) tarafından başlatılan ve Sincar'dan terör örgütü PKK'yı temizleme operasyonunu ilişkin "Anlaşmayı ve çabaları destekliyoruz" açıklaması geldi. Peki Sincar'da neler oluyor? Son durum ne? Terör örgütü PKK gerçekten ikinci Kandil olarak konuşlandığı Sincar'ı terk etti mi? Tüm bu sorulara A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar canlı yayında yanıt verdi.