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24.12.2019
Sinan Aygün'ün bahsettiği iki FETÖ'cü tepe kadrosunda
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden 25 milyon lira istediğini iddia eden CHP eski milletvekili Sinan Aygün, Yavaş'ın CHP'ye geçişinde iki FETÖ'cünün parmağı olduğunu öne sürdü. O isimler Hüseyin Saruhan ve Rahmi Bıyık... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameye göre her ikisi de örgütün tepe kadrosunda yer alıyor.
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