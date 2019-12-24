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24.12.2019

Sinan Aygün Mansur Yavaş rüşvet skandalında yeni gelişme! Savcıya her şeyi anlattı

CHP eski milletvekili Sinan Aygün, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın kendisinden 25 milyon TL rüşvet istediği yönündeki iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Aygün, Mansur Yavaş ve bazı belediye meclisi üyelerine ilişkin iddialarını hakkındaki iddialarını savcıya anlattı.

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