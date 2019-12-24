BİZE ULAŞIN
24.12.2019
Sinan Aygün Mansur Yavaş rüşvet skandalında yeni gelişme! Savcıya her şeyi anlattı
CHP eski milletvekili Sinan Aygün, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın kendisinden 25 milyon TL rüşvet istediği yönündeki iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Aygün, Mansur Yavaş ve bazı belediye meclisi üyelerine ilişkin iddialarını hakkındaki iddialarını savcıya anlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.