Silivri açıklarında gemi kazası! Tuğberk İmamoğlu gemisi nasıl battı?

Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında Alsu ile Tuğberk İmamoğlu adlı kuru yük gemilerinin çarpışması sonucu yaşanan faciada, kayıp 10 mürettebat için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazaya ilişkin kaptanlar arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıkarken, Tuğberk İmamoğlu gemisinin neden battığı A Haber’de masaya yatırıldı. Kaptan Mustafa Can, batan geminin aldığı hasarı ve batışına ilişkin ihtimalleri maketler üzerinden anlatarak Alsu gemisinin manevra sırasında yetersiz kaldığını belirtti. Kara yolu trafiğinden yaptığı benzetmeyle Alsu’nun Tuğberk İmamoğlu’na yol vermesi gerektiğini vurgulayan Can, çarpışmanın ardından geminin olayı bilmediğini iddia etmesinin mümkün olmadığını ifade etti.